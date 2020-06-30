美股著名分析員：別望大冧市　往績預示仲有得升？

財經媒體彭博報道，Leuthold Group稱，美國股市從3月底低谷一路反彈，與過去幾輪牛市的趨勢相符，這可能有助於緩和投資者對股市上漲過快、過猛的擔憂。

美股著名分析員、Leuthold策略師James Paulsen在6月29日的一份研報中寫道，與1982年、1987年、2003年和2009年牛市早期階段比較後(之所以選擇它們，是因為它們都是在跌幅達到30%或更高的熊市之後出現)可以發現，它們與當前市場走勢有着相似之處，尤其是1982年和2009年。

第2季美股急劇反彈，引發了人們對市場走勢與疫情後經濟復甦道路漫長這可能性脫節的擔憂。儘管如此，歷史表明，標指在1982年和2009年開始攀升，而當時經濟距離走出之前的收縮仍有數月之遙。

Paulsen說：「未來一年還有很大的上漲空間，當前升勢與過去牛市的相似之處值得注意，而之前那幾輪牛市都為投資者帶去了額外的高回報。」

標指已從3月23日收市低位反彈了36%，這促使一些策略師建議在估值上升的情況下削減風險敞口(即沒有被對沖的風險)，不過，也有分析師把場外有大量現金觀望及「錯失恐懼癥」等作為漲勢仍將持續的理由。

Paulsen告誡投資者，在此期間應當對「將頻繁出現且有時大幅度」的回調心中有數，建議抓住未來市場持續波動帶來的機會。不過，從更長遠的角度來看，他認為有充分的理由相信股市會進一步上揚。

他說：「標指短線可能會下跌5%左右，達到牛市在這個階段的平均水平，但如果市場遵循此次分析中所選取的過去4次牛市的平均表現，那麼未來一年它可能提供+14%的總回報，並在未來兩年提供近+27%的回報(假設股息回報為2%)。」

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