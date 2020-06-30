新冠肺炎：上半年全球併購交易額銳減50%

財經媒體彭博報道，新冠肺炎疫情導致全球交易陷入停滯，今年上半年世界併購交易總額按年銳減50%，創歐元區債務危機最嚴重時期以來最低水平。

由於所有地區都受到新冠疫情衝擊，並迫使各國祭出封鎖舉措。財經媒體彭博匯編數據顯示，今年以來宣布的併購交易總額僅約1萬億美元，為2012年以來歷年上半年最低。

分地域來看，美洲上半年併購交易總額下降69%，降幅為各地之冠。不過，金融行業情況相對其他行業還好。保險經紀公司Aon Plc以300億美元出價收購Willis Towers Watson Plc的交易，以及摩根士丹利提出的130億美元收購E*Trade Financial Corp.的計劃，皆為此作出貢獻。根據彭博匯總數據，2020年以來排名前三的美洲併購交易顧問分別是摩根士丹利、高盛和摩根大通。

至於歐洲、中東和非洲地區(EMEA)併購交易總額亦下降32%。期內交易包括Advent International和Cinven聯手對蒂森克虜伯電梯子公司實施的190億美元槓桿收購。中東地區則有Abu Dhabi出售其輸氣管道網絡價值101億美元的股權，此交易也是今年最大的基礎設施交易。高盛、摩根大通和Rothschild & Co.是EMEA地區最繁忙的併購交易顧問。

亞太地區情況較佳，總體併購交易額僅下降7%，原因是期內有重頭交易，科技、媒體及通訊行業的併購交易實現13%增長。其中，包括印度億萬富豪Mukesh Ambani旗下的數碼業務獲得來自Facebook和KKR & Co.等投資方合計150億美元的投資。另一筆交易是Tesco將其亞洲業務以逾100億美元的價格，出售給了泰國首富謝國民(Dhanin Chearavanont)。亞太地區最活躍的併購顧問是摩根士丹利、滙豐控股和摩根大通。

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