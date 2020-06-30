全球經貿戰：中國商品在印度港口積壓　恐打亂供應鏈

財經媒體彭博報道，來自中國的進口貨物一直積壓在印度港口，有待政府清關，這引發了人們對兩國最近的邊境對峙可能造成經濟影響，進而打亂供應鏈的擔憂。

從用於生產全球消耗最大藥物的活性藥物成分到暢銷手機的零組件，印度公司從中國採購原物料來生產他們的制成品。如今，這些貨物被延遲，企業並不確定原因何在。

印度藥品出口促進會主席Dinesh Dua通過電話說：「海關當局尚未對中國貨物清關，也沒有提供任何理由，現在已經5天了。除了中國，我們沒有其他貨源。」

同時擔任Nectar Lifesciences Ltd行政總裁的Dua表示，他已寫信給負責藥品和貿易的部委尋求幫助，因企業們每天要支付約35萬盧比(約3.6億港元)的滯期費。電子製造商也表達了類似的擔憂，以及他們將如何維持工廠運轉的焦慮。這些工廠直到最近才在印度的新冠疫情防疫封鎖解除後復產。

生產智能手機、充電器和機上盒的Karbonn Mobiles董事長兼創辦人Sudhir Hasija說：「我的5批貨物被卡住了，政府對它們徵收了關稅和消費稅。100%的檢查已完成。現在，我被告知他們正在等待通行指示，我不知道來自誰的指示。我沒有獲得任何溝通。」

企業擔心，亞洲兩大巨頭之間可能因邊境衝突正在醞釀一場貿易戰，他們可能成為受害者。消息人士之前透露，印度將對中國進口產品實行嚴格質量措施並加徵關稅。印度周一(6月29日)以其主權和安全威脅為由，禁止了59款中國應用。

印度小微企業部長Nitin Gadkari周日(28日)對Quintillion Media表示，在國內口岸叫停中國進口產品將給那些在邊界衝突之前下訂單的印度企業造成損失。Gadkari說，小微企業部正在與財政部和商務部積極合作，以解決這問題。

當彭博新聞社聯繫到商務部發言人Yogesh Baweja時，其不予置評。印度財政部的代表Rajesh Malhotra周一在新德里辦公時間之外未接聽電話。

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