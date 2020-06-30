6月份幸運博彩毛收入料將再次暴跌

財經媒體彭博報道，澳門幸運博彩收入6月將連續第3個月下降超過90%，中國內地在新冠疫情期間實施的邊境限制措施，會繼續影響這個全球最大的博彩中心。根據澳門博彩監察協調局網站，該數據將於7月1日發布。

根據彭博調查7位分析師所得預估中值，6月幸運博彩收入料按年下降95%，預估範圍介乎下降80%到下降96%之間。

花旗認為，6月博彩收入的波動主要是由於玩家少，導致博彩量較低在內地政府取消出境旅行限制，以及內地、香港和澳門政府取消隔離規定前，相關收入低企的趨勢可能會持續下去，假定旅行限制措施能在未來幾周解除，相關收入降幅有望從今年第3季度開始收窄。

濠賭股年初至今齊齊暴跌，其中，澳博控股累跌3.7%，銀河娛樂累挫11.5%，美高梅中國累瀉26.1%，金沙中國累冧27.5%，永利澳門累跌32.3%，新濠博亞娛樂累插37.3%。

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