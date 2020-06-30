港版國安法：美倘制裁　恐危及中資大行8.5萬億元資金

財經媒體彭博報道，美國擬制裁與參與制定實施涉港國安立法的中國官員有業務來往的銀行，恐使中國幾家大銀行1.1萬億美元(約8.58萬億港元)的資金面臨風險，並可能使它們遭受巨額罰款。

美國參議院表決通過了一項兩黨共同發起的法案，禁止金融機構向受制裁的官員提供帳戶服務。法案仍有待眾議院表決及美國總統特朗普的簽署才能成法。

彭博行業研究駐香港的資深分析師Francis Chan在6月30日的一份報告中寫道，可以假定許多被制裁的中國官員使用中國最大幾家銀行的服務，而銀行違反制裁規定將面臨被禁止進入美國金融系統的風險。

工商銀行、建設銀行、中國銀行和農業銀行的年報顯示，截至2019年底中國這4大國有銀行合計持有相當於7.5萬億元人民幣的美元負債，其中47%為存款。其餘則是銀行間同業借款以及向全球投資者發行的證券。

法案將只適用於明知官員已受到制裁還與之開展業務的金融機構。一位熟悉討論情況的政府官員此前表示，這是為了防止懲罰措施對美國公司打擊面太廣。這位官員稱，銀行將被事先告知哪些實體在制裁名單上。

Chan指出，全球銀行也可能面臨風險，因為中國官員以及他們的親朋也可能是它們的客戶。由於違反對緬甸、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的制裁規定，渣打2019年支付了超過6億美元的罰款。2014年，法國巴黎銀行因為與蘇丹和其他被列入黑名單的國家開展交易而被美國處以89億美元罰款，是有史以來單家銀行被處的最高罰金。

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