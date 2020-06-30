全球糧食遇「疫」境？中國暫停從更多工廠進口肉類產品

財經媒體彭博報道，中國暫停從更多工廠的肉類進口，種種行為暗示新冠肺炎病毒傳播與食物之間存在潛在聯繫，繼續在全球農業市場播下疑慮的種子。

根據海關網站上的通知，暫停從巴西、加拿大和德國等國家的多家工廠進口肉類產品。儘管中國沒有提供暫停進口的理由，但其中大多數(即使不是全部)工廠都有一個共同點：爆發疫情。

中國最近幾周採取了一些出乎意料的措施，引發了爭議，包括公司要求世界各地的食品供應商簽署一份證明其貨物符合安全標準的文件，以確保其未受到病毒污染。出口國和監管機構提出異議，宣稱沒有證據表明感染與食物有關。

Danish Crown Pork全球銷售負責人Lars Albertsen說：「很遺憾，我們最終陷入這種情況。」。該公司在德國的一家工廠已停工。他說：「不幸的是，上周提到明顯的陽性檢測結果，已經意味着中國當局停止從出現病例的屠宰場進口豬肉。」

此舉是在北京爆發的疫情首先被追溯到一家進口三文魚賣家的砧板之後才開始的。中國國家衛健委表示，沒有證據表明三文魚是新冠病毒的宿主或中間宿主，但三文魚仍然在主要商店下架。

Danish Crown表示，上周在德國埃森屠宰場的4名員工在新冠病毒檢測中呈陽性，但在隨後的檢測中均呈陰性。Albertsen說，該公司目前正在儘一切努力將這消息傳遞給中國當局並恢復貿易。

從荷蘭和巴西的幾家工廠裝運的貨物也已停止進口。荷蘭農業部稱，在該國停產的4家工廠並不是污染源。

同時，巴西農業部在電子郵件中稱，巴西已要求中國就暫停進口作出解釋，並開始就取消禁令進行談判。

中國要求巴西提供有關媒體報道的爆發新冠疫情的出口工廠的信息。巴西當局回應了中國的所有要求，並重申了他們的立場，即潛在的暫停進口決定必須以科學數據為基礎。從暫停開始之日起，中國海關將不接受任何進口申請。

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