晶片股成「疫」市贏家！美光科技上季業績勝預期

外國傳媒報道，美國最大記憶晶片製造商美光科技周一(29日)公布截至5月底止季度業績，因記憶晶片銷售強勁，盈利勝公司目標及市場預期，加上今季預測樂觀，帶動股價收市升1.4%，在收市後的延長交易時段再大漲6%。

該公司在3至5月期間收入54.4億美元，錄得股東應佔溢利8.03億美元，經調整後每股盈利0.82美元，全部優於市場預期。公司又預期今季收入可達57.5億至62.5億美元之間，調整後每股盈利料介乎0.95至1.15美元，亦勝市場預期。

美光行政總裁Sanjay Mehrotra說：「我們預期資料中心的市場前景持續穩健，另外，智能手機和其他消費者終端產品的銷售也將持續改善。」他亦提到，遊戲主機也帶動了美光的DRAM與NAND晶片需求。

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