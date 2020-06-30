港版國安法：人民幣匯價平穩 每百港元兌91.2人仔

港版國安法已獲通過，消息未有影響市場風險情緒，在岸人民幣(CNY)最新報7.0711兌每美元，按日升65點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0703，每百港元兌91.2元人民幣。

AxiCorp全球首席策略師Stephen Innes指出，中國6月採購經理指數(PMI)數據好於預期，令市場確認全球經濟正在復甦，認為目前投資者對經濟改善數據的關注，超過對中長期結構性擔憂，料周期性貨幣將跑贏大市，其中包括離岸人民幣。

花旗銀行新興市場固收策略主管Dirk Willer表示，根據該行數據，截至上周末，資金已經連續第三周淨買入離岸人民幣，其中實盤投資、槓桿資金和銀行為買入主力，反之，企業則連續三周賣出離岸人民幣。

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