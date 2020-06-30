形勢嚴峻！美5月近半成年人失業

外國傳媒報道，美國勞工統計局指出，5月的就業人口比例(就業人數/美國成年人口百分比)降至52.8%，也就是47.2%的美國人沒有工作。就業人口比例最近的高位是今年1月時的61.2%，歷史最高紀錄則是2000年時的64.7%。經濟學家稱，要回到2000年高峰，美國需要創造3,000萬個就業機會。

報道指出，就業人口比例(employment-population ratio)能更廣泛了解就業情況，因考慮了非勞動力市場中的成年人，或是對尋找工作前景感到沮喪的人。美國勞動力約佔成年人口60%。

三菱日聯金融(MUFG)首席經濟學家Chris Rupkey表示，目前經濟復甦正受到成千上萬沒有工作的民眾拖累，大量失業意味着還未擺脫困境。

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