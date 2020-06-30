中概股又出事！金凰珠寶融資涉「假黃金」抵押品

中概股又出事！據內地媒體報道，金凰珠寶(美股：KGJI)涉嫌過去向十數間主要為信託公司的金融機構抵押黃金，以獲得200億元人民幣(下同)的貸款，惟及後被多間機構申請檢驗下，發現該等黃金是銅鍍金的「假黃金」。目前金凰珠寶未到期融資額約為160億元，涉約80噸「假黃金」抵押品。

據報，金凰珠寶過去5年頻密借貸，惟於去年底違約，債主之一的東莞信託向法院申請沒收抵押的黃金，並按程序抽取金條送去檢驗，未料竟證實該批抵押品為假黃金。此事震撼中國信託界，金鳳的最大債主中國民生信託亦尋求法院批准，提前檢驗黃金抵押品，於5月底證實是假黃金。

據報，受牽連的金融機構包括民生信託、東莞信託、安信信託、四川信託及長安信託等，其中數間信託公司擬起訴金凰。目前中國當局已介入調查此事，另上海黃金交易所上周發公告稱，取消金凰的會員資格。

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