以史為鑑：美股即將踏入「1年中最痛苦」時期

外國傳媒報道，美股周一(6月29日)雖然上揚，但接下來的3個月恐充滿變數。擅於以史為鑑、曾準確預測特朗普會當上美國總統的美國財務研究與分析中心(CFRA Research)首席投資策略師Sam Stovall指出，依照過往慣例，美股接下來將進入「1年中最艱難的時期」。

他表示，第3季為每年之中相對最疲弱的1季，美股平均僅升0.5%。他的分析是根據1945年以來的數據，發現相對於第3季的其他季度，標指平均回報達2至4%之間。

因此，他認為，自6月8日開始的市場回調尚未結束，第3季恐見到更多向下調整。事實上，標指在6月8日創下近期高峰3,232.39點後，已自高位回落近7%。

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