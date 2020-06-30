新盤動向：SEA TO SKY本周六次輪銷售336伙

新盤銷售攻勢持續。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，發出新銷售安排，加推336伙於本周六（7月4日）進行次輪銷售，價單市值約49億元，當中包括108伙兩房、203伙三房及25伙四房戶，折實平均呎價16,694元，屬原價單加推。

長實集團高級營業經理楊桂玲稱，今批單位中，海景三房戶最低折實售價由1,096.8萬元起，兩房戶折實售價僅653.8萬元，呎價由13,906元起。

是次將於本周五下午三時截止接受認購，發售當日上午率先銷售三、四房戶，該時段將會安排準買家即場進行抽籤，亦會根據政府限制，每個區域只會安排最多50人等候揀樓，並要求必須佩戴口罩等要求，確保衞生情況。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626