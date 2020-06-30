歐股個別發展　Wirecard股價飆1倍

數據顯示中國經濟復甦勢頭穩固，惟歐股早市個別發展，當中英股跌0.51%；德股升0.17%；法股升0.2%。

石油巨企殼牌(Royal Dutch Shell)股價跌逾2%，公司下調其對石油和天然氣價格的長期前景，並將在第二季度將其資產價值減記最多220億美元。

英國金融操守局(FCA)表示，涉財務醜聞的支付公司Wirecard在英國的業務可以恢復其受監管的活動，Wirecard股價飆升約1倍。

洲際酒店集團預計第二季度每間可用客房的可比收入將下降75%，在美洲和大中華地區的推動下，本季度末該數字將有所改善。集團股價跌約1%，其擁有同名連鎖酒店以及Holiday Inn和Crowne Plaza品牌。

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