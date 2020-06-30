樓價走勢：中原陳永傑指剛性需求強　料新盤開價克制

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首5個月香港樓價不跌反升，證明港人剛性需求強，樓市緩步向升地健康發展。

他預期，6月份一手成交可達1,600宗，較5月份減少25%。總結2020年上半年，估計一手成交可達6,900宗，比去年同期減少40%，較2019年下半年少1.5%。

隨着疫情緩和，「港版國安法」大局已定，而且基礎客觀因素，如各國量寬、低息環境持續、土地供應短缺等因素不變，相信下半年發展商將積極地推盤，追回上半年的失地，但開價仍會克制，料下半年一手成交可達8,000宗，全年一手成交約15,000宗。

樓價方面，上周公布的中原城市領先指數較年初已上升1.7%，反映疫情下的樓價跌幅已被抵銷。相信下半年樓價將健康緩步向升，料可提前於第三季末突破歷史高位。

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