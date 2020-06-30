【市後重點睇】油價回軟　道期跌148點

2020年06月30日 16:11
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    美匯指數企97.6；離岸人民幣(CNH)報7.07水平上落；港匯見7.7503；美元兌日圓處107.7；歐元及英磅回落，分別報1.1220及1.2287。金價處1,772美元。國際油價跌1%，布油企41.28美元；紐油報39.25美元。道指期貨跌148點。
    ●市後關注點
    -21:00　美國4月標普/Case-Shiller廿大城市樓價
    -21:45　美國6月芝加哥採購經理指數(PMI)、美國6月消費者信心指數
    ●恒生指數收升125點或0.52%，報24,427點，國企指數升不足1點，報9,758點。主板成交約1,224億港元。恒指上半年累挫3,762點，跌幅達13.3%，國指亦挫1,409點或12%。https://bit.ly/3i87CxE
    -翠華控股全年盈轉虧，蝕3.17億元。
    -大快活全年少賺66%，派末期息50仙。
    -新股專輯：周二10企同招股，一文睇晒！
    -新股專輯：中科天元指消毒產品需求升，利好業務拓展。
    ●A股快報：滬綜指收升23點，創業板指飆2.7%。https://bit.ly/2NTdzRr
    ●亞洲股市：日股收升293點，澳股漲1.4%。
    ●新冠肺炎：
    -世銀料泰國經濟今年至少萎縮5%。
    -新西蘭擬以虛擬平台主辦明年APEC會議。
    ●安永：上半年全球IPO交易及集資額齊降，將迎反彈。
    ●澳洲就業市場改善，央行指準備購買更多債券。
    ●傳Uber洽購外賣速遞商Postmates，涉26億美元。
    ●美股著名分析員：別望大冧市，往績預示仲有得升？
    ●以史為鑑：美股即將踏入「1年中最痛苦」時期。
    ●全球經貿戰：中國商品在印度港口積壓，恐打亂供應鏈。
    ●樂視逾1300項商標拍賣售出，成交價1.3億人民幣。
    ●野村陸挺：內地或很快降準50至100基點。
    ●港版國安法：
    -人民幣匯價平穩，每百港元兌91.2人仔。
    -港匯續徘徊7.75強方兌換保證水平。
    -美倘制裁，恐危及中資大行8.5萬億元資金。
    -健威花園兩房放盤減價近50萬求售。
    ●差估署：5月私宅售價指數報384.8點，租金連跌9個月。
    -萊坊林浩文料調整未完，港住宅今年睇跌5%。
    -吳龍飛料移民潮令放盤增加，部分業主將劈價。
    -中原陳永傑指剛性需求強，料新盤開價克制。
    ●新盤動向：SEA TO SKY本周六次輪銷售336伙。
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