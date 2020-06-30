【市後重點睇】油價回軟 道期跌148點
2020年06月30日 16:11
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美匯指數企97.6；離岸人民幣(CNH)報7.07水平上落；港匯見7.7503；美元兌日圓處107.7；歐元及英磅回落，分別報1.1220及1.2287。金價處1,772美元。國際油價跌1%，布油企41.28美元；紐油報39.25美元。道指期貨跌148點。
●市後關注點
-21:00 美國4月標普/Case-Shiller廿大城市樓價
-21:45 美國6月芝加哥採購經理指數(PMI)、美國6月消費者信心指數
●恒生指數收升125點或0.52%，報24,427點，國企指數升不足1點，報9,758點。主板成交約1,224億港元。恒指上半年累挫3,762點，跌幅達13.3%，國指亦挫1,409點或12%。https://bit.ly/3i87CxE
-翠華控股全年盈轉虧，蝕3.17億元。
-大快活全年少賺66%，派末期息50仙。
-新股專輯：周二10企同招股，一文睇晒！
-新股專輯：中科天元指消毒產品需求升，利好業務拓展。
●A股快報：滬綜指收升23點，創業板指飆2.7%。https://bit.ly/2NTdzRr
●亞洲股市：日股收升293點，澳股漲1.4%。
●新冠肺炎：
-世銀料泰國經濟今年至少萎縮5%。
-新西蘭擬以虛擬平台主辦明年APEC會議。
●安永：上半年全球IPO交易及集資額齊降，將迎反彈。
●澳洲就業市場改善，央行指準備購買更多債券。
●傳Uber洽購外賣速遞商Postmates，涉26億美元。
●美股著名分析員：別望大冧市，往績預示仲有得升？
●以史為鑑：美股即將踏入「1年中最痛苦」時期。
●全球經貿戰：中國商品在印度港口積壓，恐打亂供應鏈。
●樂視逾1300項商標拍賣售出，成交價1.3億人民幣。
●野村陸挺：內地或很快降準50至100基點。
●港版國安法：
-人民幣匯價平穩，每百港元兌91.2人仔。
-港匯續徘徊7.75強方兌換保證水平。
-美倘制裁，恐危及中資大行8.5萬億元資金。
-健威花園兩房放盤減價近50萬求售。
●差估署：5月私宅售價指數報384.8點，租金連跌9個月。
-萊坊林浩文料調整未完，港住宅今年睇跌5%。
-吳龍飛料移民潮令放盤增加，部分業主將劈價。
-中原陳永傑指剛性需求強，料新盤開價克制。
●新盤動向：SEA TO SKY本周六次輪銷售336伙。
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