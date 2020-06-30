【市後重點睇】油價回軟　道期跌148點

美匯指數企97.6；離岸人民幣(CNH)報7.07水平上落；港匯見7.7503；美元兌日圓處107.7；歐元及英磅回落，分別報1.1220及1.2287。金價處1,772美元。國際油價跌1%，布油企41.28美元；紐油報39.25美元。道指期貨跌148點。

●市後關注點

-21:00 美國4月標普/Case-Shiller廿大城市樓價

-21:45 美國6月芝加哥採購經理指數(PMI)、美國6月消費者信心指數

-翠華控股全年盈轉虧，蝕3.17億元。

-大快活全年少賺66%，派末期息50仙。

-新股專輯：周二10企同招股，一文睇晒！

-新股專輯：中科天元指消毒產品需求升，利好業務拓展。

●亞洲股市：日股收升293點，澳股漲1.4%。

●新冠肺炎：

-世銀料泰國經濟今年至少萎縮5%。

-新西蘭擬以虛擬平台主辦明年APEC會議。

●安永：上半年全球IPO交易及集資額齊降，將迎反彈。

●澳洲就業市場改善，央行指準備購買更多債券。

●傳Uber洽購外賣速遞商Postmates，涉26億美元。

●美股著名分析員：別望大冧市，往績預示仲有得升？

●以史為鑑：美股即將踏入「1年中最痛苦」時期。

●全球經貿戰：中國商品在印度港口積壓，恐打亂供應鏈。

●樂視逾1300項商標拍賣售出，成交價1.3億人民幣。

●野村陸挺：內地或很快降準50至100基點。

●港版國安法：

-人民幣匯價平穩，每百港元兌91.2人仔。

-港匯續徘徊7.75強方兌換保證水平。

-美倘制裁，恐危及中資大行8.5萬億元資金。

-健威花園兩房放盤減價近50萬求售。

●差估署：5月私宅售價指數報384.8點，租金連跌9個月。

-萊坊林浩文料調整未完，港住宅今年睇跌5%。

-吳龍飛料移民潮令放盤增加，部分業主將劈價。

-中原陳永傑指剛性需求強，料新盤開價克制。

●新盤動向：SEA TO SKY本周六次輪銷售336伙。

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