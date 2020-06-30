【fb直播】港版國安法通過　港股有新形勢？

內地6月製造業PMI好過預期，加上隔晚美股道指急彈580點，港股連跌三日後，周二(30日)反覆做好，收報24,427點，升125點，「港版國安法」草案獲人大常委會全票通過，消息是否已被市場消化？對整體金融市場會否做成震盪？下半年港股要點走？

中美關係再趨緊張！美國業務佔比較重股份要避走？內需股又將再展升浪？是時候吼位入兩手？

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