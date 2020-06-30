格菱控股遭聯交所取消上市地位　7月6日生效

該指引適用於出現嚴重財政困難或已停止或剩餘少量業務運作的公司，其未能符合上市規則規定，維持足夠資產或業務運作。

格菱控股自2015年6月2日起停牌，其後未能符合《上市規則》第13.24條的規定擁有足夠的業務運作或資產，於2015年10月8日委任臨時清盤人。

聯交所先後於2015年10月14日、2016年4月14日及2017年5月11日將該公司置於除牌程序的第一、第二及第三階段。在除牌程序第三階段結束前，該公司於2017年10月23日遞交了復牌建議，當中所涉的收購事宜構成反收購行動，須遵守新上市規定。

於2017年12月8日，聯交所容許該公司在2018年4月16日前就復牌建議遞交新上市申請。於2020年5月8日，鑑於最新進展，上市委員會認為該復牌建議不再可行，因此決定取消該公司在聯交所的上市地位，而公司於5月19日申請覆核，又於6月26日撤銷覆核申請。

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