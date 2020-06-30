新股專輯：虎視傳媒國際配售傳超購逾10倍
2020年06月30日 17:20
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周三(30日)有19隻新股撞期招股，個別股份認購熱烈！消息人士透露，中國廣告經銷商虎視傳媒(01163)國際配售已錄逾10倍超購，包括國際長線投資基金。
虎視傳媒將於本周五(7月3日)截止認購，每股招股價介乎0.84至1元，發行1.5億股新股，最多集資1.5億元。每手2,500股，入場費2,525.19元，預期7月10日主板首日掛牌。
該公司2019年全年利潤2,204.8萬元人民幣(下同)，按年倒退10.87%，若撇除一次性支出，經調整溢利3,461.8萬元，按年增長39.94；收入按年上升9.93%至1.91億元；毛利率為28.1%，按年增加4.4個百分點。
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