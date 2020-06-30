新盤動向：KOKO HILLS料日內開價　周內開放示範單位

發展商積極籌備開盤。會德豐地產常務董事黃光耀稱，旗下茶果嶺KOKO HILLS，料明日（7月1日）安排傳媒參觀示範單位，最快日內公布開價，首批將會推出不少於83伙，主打兩、三房戶，四房戶則傾向以招標形式推售，料周內正式放示範單位予公眾參觀。

他指出，樓盤特別邀請國際殿堂級大師聯手打造逾5.4萬方呎住客會所「CLUB KOKO」，室內面積逾3.2萬方呎，室外逾2.2萬方呎。會所共分3期發展，住戶可享用整個發展項目內會所設施。是次設3大主題，提供多元化及新穎設施，包括24小時健身室、約50米長戶外園林泳池、約27米長室內泳池、瑜伽室及多用途運動場等。

至於項目綠化空間佔整體面積逾20%，特設約480米的環迴跑步徑，並引入為小朋友而設的KOKO WONDERLAND，面積逾3萬方呎，提供豐富遊樂設施，包括約5米長的極速滑梯及約20米長的滑梯極限等。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626