金管局：5月住宅新申請貸款按月增38.4%

香港金融管理局公布5月份住宅按揭統計調查結果，新申請貸款個案按月增加38.4%，至15,019宗。

至於新批出的按揭貸款額按月增加26%，至410億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加11.2%，至65億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加37.6%，至285億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少0.1%，至59億港元。5月份新取用按揭貸款額較4月份增加36.4%，至236億港元。

以香港銀行同業拆息(Hibor)作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的90.5%上升至5月份的91%。以最優惠貸款利率(P)作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的6.4%下降至5月份的5.7%。

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