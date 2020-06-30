惠譽警告：亞太地區企業債券恐淪為「墮落天使」

外國傳媒報道，國際評級機構惠譽(Fitch Ratings)警告，在疫情大流行下，亞太地區企業債券淪為「墮落天使」(即評級從投資級落入垃圾級的債券)風險正在上升。

報道指出，惠譽稱，其評為「BBB-」、也就是投資等級內最低評級的36家發行人中，有17家維持該評級的空間很小，其中14家在展望「負面」或「負面觀察」狀態。

除了14家較為負面的企業外，南韓LG電子等剩下3家公司前景相對穩定。惠譽稱，基本預期這3家公司可擺脫負面評級的敏感因素，但他們的緩衝空間有限。這17家發行人總共發行約1,170億美元(約9,126億港元)債券。

惠譽稱，隨着疫情大流行持續發展，許多國家、公司短期內只會繼續面臨艱難處境。而這17家企業債是否淪為「墮落天使」，印度將扮演重要角色，因有7家是與印度政府相關的發行人，其評級與印度主權評級相關。

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