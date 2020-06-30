企業融資自救　帶挈美國投行上半年收入創21世紀新高

今年全球經濟深受新冠肺炎打擊，但資本市場運作從未止息。外國媒體報道，美國投資銀行業務收入創21世紀以來表現最好的上半年，主要與一些大型企業為渡過難關，而大舉發債配股有關。

數據顯示，今年前6個月美國投行業務收入共570億美元(約4,446億港元)，按年增長了9%，當中排名前5的銀行收入總計187億美元(約1,458億港元)。

事實上，美國投行業務往往受惠極端市場波動，上市公司為主的美國大企業積極發債發股以渡過難關，而對上兩次收入達到高峰，分別出現在2018年上半年和次貸危機前夕的2007年上半年。

為挽救美國經濟，美國聯儲局推出一系列支持政策壓低企業發債成本，美國大企業今年至今通過發債和貸款共籌集了7.8萬億美元。若再加上供股融資，美國企業在4月創下了1995年以來的月度融資規模最高峰。

相反，投資銀行的併購收購(M&A)業務卻一潭死水，年內美國T-Mobile作價190億美元收購Sprint，貢獻了1.19億美元的投行收入，已算是最突出。

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