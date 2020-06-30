金管局：5月份港元存款微升　人幣存款增6.2%

香港金融管理局發表統計數字顯示，2020年5月份認可機構的存款總額下跌0.3%。其中港元存款微升0.1%，外幣存款總額則下跌0.6%。香港人民幣存款上升6.2%，於5月底為6,949億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於5月份為5,215億元人民幣，而4月份的數字為5,402億元人民幣。

金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動及資金的配置等，因此存款總額按月出現波動屬正常現象。根據最新數據，存款總額於6月份首三周有所回升。

5月份貸款與墊款總額下跌0.3%，其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及在香港境外使用的貸款分別較上月下跌0.2%及0.5%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由4月底的88.7%，下降至5月底的88.4%。

5月份港元貨幣供應量M2及M3按月同告上升0.1%，與去年同期比較分別上升0.2%及0.1%。

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