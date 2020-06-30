全球經貿戰：印度考慮禁止華為與中興參與5G建設

外國傳媒報道，印度正評估禁止中國華為與中興通訊參與5G建設。

就此，市場調查研究機構Counterpoint Research研究主管Neil Shah指出，印中邊界衝突加上疫情造成經濟壓力，可能迫使印度政府思考採取類似美國的戰略，以最傷中國的方式展開可能的報復。

另外，印度政府亦宣布，基於國家安全考慮，將封鎖抖音、微信等59個中國應用程式(App)。

資料顯示，印度最大行動網絡商Reliance Jio使用三星建設其4G網絡，另外兩大業者Bharti Airtel與Vodafone Idea則混合使用華為與其他供應商的設備。這3家電訊企業皆申請與數家設備商，包括華為來進行5G技術測試。

根據Counterpoint Research資料，華為設備佔Bharti Airtel目前網絡的1/3，佔Vodafone Idea的40%。Shah表示，若印度政府對華為與中興通訊下禁用令，將對他們造成「重大損失」。

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