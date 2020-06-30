全球「百強品牌」榜出爐　呢間公司「疫」市騷實力

新冠肺炎重挫環球經濟，縱使不少大型企業需改變商業模式自救，但諮詢公司指出全球「百強品牌」的總價值，仍按年增長5.9%至5萬億美元，惟增幅小於疫情前估計的9%水平。

英國諮詢巨頭Kantar發表「BrandZ全球品牌價值100強」榜顯示，亞馬遜蟬聯全球最具價值品牌，過去一年品牌價值增長近1/3，達到4,159億美元。

受疫情期間消費者網上購物需求推動，亞馬遜等提供主要消費品的電商企業股價在3月見低位後，在4月就大幅飆升。

蘋果公司今年排名仍穩守第二，品牌價值達3,522億美元；微軟則升至第三。

中國品牌方面，電商巨頭阿里巴巴從去年的第七升至第六，品牌價值達1,525.25億美元，較一年前增長16%。騰訊緊隨其後，品牌價值達1,509.78億美元。

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