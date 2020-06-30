「疫」市企穩！必瘦站全年多賺12.8%　連特別息派34仙

集團表示，財政年度來自香港業務的收益按年增加4%至9.13億元，高於2019財政年度的收益8.79億元。然而，收益增長受到社會動盪及新型冠狀病毒爆發引致的艱難宏觀環境所影響，有關事件嚴重影響公眾活動，以致能夠或願意到訪服務中心進行療程的顧客數量減少。從正面的角度來看，預期對業務造成的打擊較其他行業平均相對較輕，顯示集團在管理顧客及控制成本方面的策略取得成功。

面對香港近期的挑戰，集團已就客戶參與採取積極的方針，以挽留忠誠的本地顧客，當中涉及投放更多努力於無創醫學美容服務，有關服務廣受追求安全有效療程以提升外表及自信的顧客歡迎。

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