新股專輯：傳歐康維視生物國際配售提早至周四截飛

香港公開發售方面，將於本周五(7月3日)截止招股，招股價介乎13.16至14.66港元，發行約1.05億股，集資最多15.52億元；每手500股，入場費7,403.86元，預期7月10日掛牌。另外，是次引入14名基礎投資者，包括新加坡主權基金淡馬錫、富達基金、貝萊德基金、清池資本及博裕資本等大型基金，合共認購約1億美元(約7.8億港元)，佔集資額上限約49.89%。

該公司為中國眼科醫藥平台，目前產品組合中有16種藥物資產，其中4種主要候選藥物正在中國處於開發階段。2019年全年虧損擴大至13.25億元人民幣(下同)，2018年同期則錄得2.09億元虧損；收入則錄得19萬元；研發開支按年增加1.44倍至9,946.4萬元。

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