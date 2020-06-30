港區國安法：人民幣不確定風險增 短期7.05至7.12窄幅波動

港版國安法通過未為市場帶來震盪，反之中美經濟數據勝預期刺激風險偏好，周二(30日)帶動在岸人民幣兌每美元收報7.0741，按日微升35點子。惟以上半年計算，受疫情及中美緊張關係升溫拖累，人民幣走勢反覆轉弱，全期埋單貶值1.5%。

分析員認為，國安法通過後中美摩擦將繼續升級，導致人民幣面臨的不確定風險上升。此外，市場對全球疫情態勢仍有擔憂，亦限制人民幣升值空間，預計短期將於7.05至7.12區間內窄幅波動。

另方面，步入下半年美國大選將進入白熱化階段，分析相信，「中國牌」策略下中美緊張局勢或進一步升級，加劇人民幣波動。另一中資行交易員則指，市場仍在關注國安法通過後，美國官方表態及是否會否出台其他制裁措施。

事實上，美國已取消香港特殊地位，並暫停防衛裝備出口，以及限制香港獲得高科技產品，但美國商務部稱仍在評估進一步取消香港的特殊地位。

花旗銀行看法較為樂觀，認為市場對中美第一階段協議撕毀的擔憂有所降低，加上息差、經濟復甦和資本流入等因素均對人民幣構成支撐，短期仍看好人民幣，料有望上試7算關口。

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