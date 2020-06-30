新股專輯：傳渤海銀行國際配售已足額認購

渤海銀行將於下周四(7月9日)截止招股，招股價介乎4.75至4.98港元，發售28.8億股H股，集資最多143.42億元；每手500股H股，入場費為2,515.09元，預期7月16日主板掛牌。建銀國際、海通國際、農銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。

是次引入9名基礎投資者，合共認購5.2億美元(約40.3億港元)，佔集資額上限28.1%。

渣打銀行(香港)為其第二大股東，將持有上市後約16.67%股權，而渣打銀行大中華區戰略發展總監馮載麟為該行副董事長；最大股東為中國國企天津泰達，持股20.85%。

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