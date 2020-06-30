【餐飲寒冬】度小月母企皇璽餐飲全年虧損擴至6547萬

集團表示，源自香港國際機場及香港市區食肆的收益可能由於季節性及其他因素而出現波動。由於收入約25%乃來自在香港市區開設的餐廳，因此集團的經營可能會受香港市區未來發展的影響。

由2017年5月31日至2020年3月31日，集團已成功取得3個著名餐飲品牌的特許經營權，並在香港發展了一個新的自有品牌。特許經營品牌的餐廳包括家喻戶曉的台灣菜品牌「度小月」、主打手工花茶的「Flamingo Bloom」，及知名台式茶餐廳「翰林茶館/棧」。

「度小月」品牌下首3間食肆已分別於2017年6月、2018年6月及2019年8月在尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場及南昌的V Walk開業，而「Flamingo Bloom」品牌下首兩間食肆已分別於2018年7月及2019年4月在中環國際金融中心及赤柱廣場開業(該兩家Flamingo品牌下的店舖分別於2019年11月及2020年2月停業)，以及「翰林茶館/棧」品牌下首兩間食肆亦已分別於2018年9月及2018年11月在尖沙咀海港城及旺角雅蘭中心開業(旺角店於2020年1月結業)。自有品牌的餐廳包括「大呷台灣」，主要為當地居民提供台式美食。首家以「大呷台灣」品牌經營的餐廳於2019年5月在中環開業。