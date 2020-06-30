金發局對發展「大灣區轉數快」提出5項建議

香港金融發展局發表報告，對大灣區金融發展提出5項建議，包括聯通跨境支付轉帳基礎設施、提升遠程跨境開戶的便利度、推動跨境按揭貸款、發展跨境保險、豐富雙向跨境投資理財渠道。

局方建議，聯通大灣區的支付轉帳基礎設施，通過類似「大灣區轉數快」的支付系統，提升大灣區跨境支付結算效率；逐步提升每日跨境匯款限額，為大灣區資金融通和發展一體化生活圈奠定基礎。

跨境按揭方面，因應香港居民的大灣區置業需求，局方建議向內地相關機構爭取，通過擴大試點範圍，逐步統一大灣區內不同城市對境外機構進行不動產抵押登記的要求，並明確操作程序，令香港金融機構可為符合條件的居民所持有的大灣區物業，直接提供跨境按揭貸款。

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