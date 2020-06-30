【全球攬炒】英經濟創40年最大跌幅　惟負利率仍無望...

英國經濟創下自1979年以來最大跌幅，當地第一季國內生產總值(GDP)按季下滑2.2%，跌幅大於市場預期的2%。然而，英倫銀行(即英國央行)首席經濟學家Andy Haldane表示，英國正經歷比政策制定者所預計的更強勁複甦。

Haldane表示，與新冠肺炎之前的高峰相比，英國第二季經濟增長可能下跌20%，但認為消費者支出似乎正回升，如果繼續保持較高水平，經濟產出可能會出現與該行先前估計不同的路徑。

對於貨幣政策，他認為需要警惕在應對經濟下滑時貨幣政策的局限性，因為這幾乎無法解決經濟中的部門變化或結構性高失業率。

Haldane是本月早些時候唯一投票反對擴大債券購買計劃的英國央行貨幣政策委員會成員。

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