夜市UPDATES：半年結美股反覆　港夜期低水236點

來到6月和上半年的最後一個交易日，美股走勢反覆，道指低開後一度轉升，目前報25,531點，跌64點或0.25%；標指報3,059點，升6點或0.22%；納指報9,937點，升63點或0.64%。

本地因素仍左右股市表現，港股期指夜市目前報24,191點，跌56點，低水236點。

受惠於刺激措施及經濟重啟，道指和標指數勢創自1998年以來的最佳季度表現，均上漲超過16%；納指迄今已上漲了28.2%，並有望達到2001年以來的最大季度升幅。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾與財長姆努欽將在眾議院金融服務委員會就經濟刺激措施作證。鮑威爾在書面講話稿中指出，儘管最近的經濟報告中出現了一些頗為樂觀的發展，但「產出和就業仍然遠遠低於新冠肺炎疫情爆發前的水平。」

疫情發展同樣受關注，愈來愈多的州暫停或推遲經濟重啟計劃。周一(29日)，新澤西州推遲室內餐廳重新開業的計劃，亞利桑那州關閉酒吧和健身房，加州和佛羅里達州關閉海灘。

有趣的是，大行高盛稱，在全美範圍內強制戴口罩可部分替代新的封鎖措施，「我們發現佩戴口罩與更好的新冠疫情控制情況呈顯著相關，如果沒有強制口罩令，GDP將可能下降近5%。」

【高盛：對準口罩挽救經濟】高盛稱，在全美範圍內強制對準口罩可部分替代新的封鎖措施，“我們發現對準口罩與更好的新冠疫情控制情況呈顯著相關”，如果沒有“強制口罩” 令” GDP將可能下降近5％。

【21:30】美股道指周一(6月29日)反彈580點後，周二(30日)開市早段略為回吐，低開111點，報25,483點；納指升20點，至9,894點；標指跌3點，至3,049點。

按聯儲局上周出爐的壓測結果，華爾街6大行公布派息政策，僅富國銀行計劃削減現時每股51美仙的季度派息，股價早段挫1.63%，至25.28美元。反觀，維持派息水平的高盛及花旗，股價分別升0.1%及0.62%，至193.66美元及49.98美元。

石油巨頭蜆殼下調長期油汽價格預測，同時表示第2季將為資產減值撥備最多220億美元，股價早段跌3.56%至32.25美元。

外媒引述消息報道，蘋果公司(Apple Inc.)的5G版iPhone今年付運量可能介乎1,500萬至2,000萬部，遠較市場原本預期的3,000萬至4,000萬部疲弱。Apple股價跌0.07%至361.54美元。

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