樓價UPDATES：二手業主繼續減價出貨

二手業主減價出貨，將軍澳新寶城兩房單位，減價45萬港元，以765萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座高層E室單位，實用面積567方呎，套三房間隔，新買家為外區客，以985萬元成交，實用呎價約17,372元，新買家購入單位作換樓之用。

●鰂魚涌太古城單日連錄3宗成交，包括華山閣中層H室，實用面積689方呎，套三房間隔，附有裝修，去年底放盤，終獲用家客以1,280萬元市價承接，實用呎價18,578元。

●鰂魚涌太古城龍山閣中層B室，實用面積582方呎，兩房間隔，望園景及小部分海景，以1,160萬元易手，實用呎價19,931元，原業主於2015年1月以878萬元買入，持貨5年，帳面獲利282萬元。

●北角怡昇洋樓低層A室，實用面積409方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置上車客以600萬元承接，實用呎價14,670元，原業主於2011年6月購入，當時作價290萬元，持貨9年至沽售帳面獲利310萬元。

●北角形品中層C室，實用面積約300方呎，開放式間隔，連租約放售，原叫價約為590萬元，議價後以576萬元成交，實用呎價約19,200元。

●灣仔壹環中層G室，實用面積856方呎，套三房間隔，以2,238萬元易手，實用呎價26,145元，新買家屬於用家，曾於港島多區睇樓，原業主於2013年4月以2,043萬元買入，一直作收租用途，持貨7年，帳面獲利195萬元，單位升值約9.5%。

●中半山帝景園1座高層B室，實用面積約1,794方呎，套四房連多用途房及工人套房間隔，近日以100,000元獲承租，實用呎租約56元，該盤6月至今累錄約5宗租賃成交個案，目前約有16個放盤提供，最低租金入場價由73,000元起。

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九龍區

●將軍澳新寶城1座高層E室，實用面積434方呎，兩房兩廳間隔，開價810萬元，減價45萬元或5.6%，獲區內買家以765萬元承接，實用呎價17,627元。

●將軍澳海悅豪園1座高層H室，望樓景，兩房間隔，實用面積約441方呎，以768萬元放盤約3個月後，獲外區客接洽，議價後減價6萬元，以約762萬元成交，實用呎價約17,279元，新買家為上車客，睇樓兩次入市。

●將軍澳廣場8座中層G室，實用面737方呎，套三房間隔，另設工人套房，望運動場景，最新以1,125萬元易手，實用呎價15,265元。

●茶果嶺麗港城6月錄20宗成交，平均實用呎價14,324元，其中1座低層E室，實用面積687方呎，套三房間隔，望內街景，議價後以970萬元易手，實用呎價14,119元。

●鑽石山居屋龍蟠苑龍璣閣中層9室，實用面積353方呎，一房兩廳間隔，原先已補價自由市場開價590萬元，減價25萬元或4.2%，以565萬元成交，實用呎價16,006元。

●奧運站柏景灣10座中層B室，實用面積848方呎，套三房連工人套房間隔，獲本地家庭客承接，原先放盤叫價1,950萬元，下調減62萬，減幅約3.2%，以1,888萬元成交，實用呎價約22,264元。

●西南九龍君滙港3座低層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望山景，去年6月開始放盤，原業主開價950萬元，經議價後減價30萬元或約3.2%，最終獲買家以920萬元承接自用，實用呎價約19,087元。

●長沙灣泓景臺8座極高層E室，兩房間隔，望山景，實用面積約468方呎，以約18,800元放租約兩星期，後獲外區客洽詢，雙方議價後減至以18,000元租出，實用呎租約38.5元，新租客為單身客，睇樓兩次後決定承租。

●長沙灣西九四小龍本月暫錄43宗買賣，已超上月2宗，其中碧海藍天佔8宗，包括5座高層D室，實用面積510方呎，兩廳兩廳間隔，望內園景，成交價900萬元，實用呎價17,647元。

●長沙灣昇悅居6座中高層F室，實用面積513方呎，兩房間隔，吸引單身客承接，成交價926萬元，實用呎價約18,051元。

●荔枝角美孚新邨5期恆柏道街1號高層D室，實用面積703方呎，三房間隔，最初開價1,100萬元，被買家誠意打動，最終累減100萬元，以1,000萬元易手，實用呎價14,225元。

●荔枝角荔灣花園A座低層8室，兩房間隔，實用面積約435方呎，以570萬元放盤約3個多月後，獲外區客接洽，議價後減價40萬元，以約530萬元成交，實用呎價約12,184元，新買家為分支客，睇樓一次即拍板入市。

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新界區

●大圍盛世5座北翼高層C室，實用面積1,043方呎，套四房間隔，獲買家以1,910萬元承接，實用呎價18,313元，原業主於2011年12月以1,230萬元購入，持貨逾8年至今轉售，帳面獲利680萬元離場。

●馬鞍山嵐岸1座低層C室，實用面積793方呎，三房一廳間隔，原開價1,000萬元，放盤一個月，微減2萬最終以998萬元沽出，實用呎價12,585元。

●沙田欣廷軒1座中層D室，實用面積387方呎，兩房一廳間隔，放盤兩個月，原叫價780萬元，減價18萬元，終獲買家以762萬元承接，實用呎價19,690元。

●沙田碧濤花園雅碧閣中層D室，實用面849方呎，三房兩廳間隔，放盤4個月，當時叫價1,100萬元，累減62萬元或5.6%，以1,038萬元連車位沽售，實用呎價12,226元。

●粉嶺御庭軒8座低層C室，實用面積約594方呎，套三房間隔，日前最終以787萬元成交，實用呎價約13,249元，原業主在2016年6月以約595萬元買入上述單位，持貨至今約4年，轉手帳面獲利約192萬元。

●元朗映御1座中低層A室，實用面積約306方呎，開放式設計，享市景，今年6月中開始放盤，原業主開價455萬元，經議價後減價20萬元或約4.4%，最後以435萬元沽出，實用呎價約14,216元，屋苑6月累錄6宗二手成交。

●元朗翹翠峰2座頂層連天台單位，實用面積667方呎，三房間隔，於1年前已放盤，當時叫價950萬元，惟放盤多時未有承接，見近期成交暢旺，願意減價62萬元或約7%，最終以888萬元易手，實用呎價13,313元。

●元朗尚悅6月錄20宗成交，平均實用呎價約13,900元，全屬「一房半」及兩房單位，其中12座低層E室，實用面積355方呎，屬細兩房間隔，叫價520萬元，減價5萬元，以515萬元易手，實用呎價14,507元。

●天水圍居屋天盛苑J座高層6室，實用面積650方呎，套三房兩廳設計，獲外區綠表客垂青，累減20萬元，於未補價身二市場以530萬元購入自用，實用呎價8,154元。

●屯門新屯門中心3座中層C室，實用面積462方呎，獲區內首置客垂青，原業主提供議價空間，減價13萬元，決定即睇即買，以525萬元購入上址自用，實用呎價11,364元，原業主於2016年以約388萬元購入，轉手帳面獲利約高達137萬元。

●屯門恆福花園2座高層C室，實用面積624方呎，套三房間隔，開價730萬元，買家幾經議價下，最終獲減50萬元至680萬元成交，實用呎價約10,897元，新買家為同區分支家庭。

●青衣藍澄灣周末連錄3宗成交，其中一宗成交為6座中高層H室，實用面積約451方呎，放盤一天，即由叫價650萬元，減至623萬元獲買家承接，當中減價27萬元或約4%，實用呎價約13,814元。

●東涌東環6A座低層6室，實用面積約483方呎，兩房連儲物室間隔，外望園景，由開價680萬元，減價至640萬元成交，當中減幅40萬元或約6%，實用呎價約13,251元。

●東涌映灣園連環錄成交，包括9座高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，外區首置客心儀上址裝修雅致，即與業主洽商承接，原業主叫價705萬元放售單位，雙方零議價下成交，實用呎價約12,478元，做價料屬同類型單位今年新高。

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