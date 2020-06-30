大行證實了！高盛：強制戴口罩能挽救經濟

外國傳媒報道，高盛最新指出，美國當局若強制要求民眾戴口罩，便可能降低每日新確診病例增長，甚至能「救經濟」，使美國國內生產總值(GDP)免萎縮5%。

該行在研究口罩與疫情和經濟表現間的關聯後發現，以基本狀況而言，若國家強制規定人民戴口罩，則戴口罩的人口比例將提高15個百分點，而每日確診病例增長將降低1.0個百分點，至0.6%。

研究顯示，口罩法規有可能替代「封城」，否則再度實施封鎖的話，可能使美國GDP萎縮近5%。

高盛亦將美國20個州和哥倫比亞特區、在4月8日至6月24日之間實施強制戴口罩的影響，和YouGov上實際使用口罩的民眾數據相比較，結果發現，在州政府下達戴口罩規定的30天內，「總是」或「經常」戴口罩的人口比例約提升了25個百分點。而「總是」戴口罩的人口，在口罩規定實施後30天，則大增了40個百分點。

另據高盛估計，美國「封城」令今年1月至4月GDP大減17%，而其他實施更嚴格封鎖措施的國家，GDP受到的打擊也更大。因此，該行表示，強制戴口罩的規定很有價值，因能替代新的封鎖措施，否則GDP將受傷害。

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