全球經貿戰：歐盟警告與美貿易戰線將進入「動盪」時期

財經媒體彭博報道，歐洲貿易專員Phil Hogan預計，跨大西洋貿易關係將步入一個艱難階段，可能很快導致對美國和歐洲商品徵收更高關稅。

他周二(30日)說：「從近幾天美國政府發出的信號來看，我認為在美國總統大選的背景下，我們與美國的關係可能將進入一輪動盪期。美國總統特朗普威脅要對歐洲產品徵收更多關稅，最近幾天我沒有看到這方面的積極信號出現。」

作為對歐盟非法補貼空中巴士的報復，上周美國提出對歐洲出口的31億美元商品加徵關稅的想法，涉及產品包括橄欖，啤酒，杜松子酒和卡車。

Hogan說，今年在緩解美歐緊張關係方面作為不大。美國已兩次拒絕布魯塞爾關於談判解決美歐在世界貿易組織(WTO)中圍繞波音與空中巴士補貼爭端的建議。

Hogan說：「三周前，我與美國貿易代表萊蒂澤大使講話時，他說他很滿意現狀，因為他們單方面宣布了波音遵守WTO的裁決。我們預計WTO將在9月初對波音案做出裁定，如果屆時不能達成共識，我們將準備進行報復。」

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