【零售浩劫】Wanko、Colourmix母企全年蝕2.5億

集團表示，虧損主要是由於香港消費市場氣氛審慎，零售市道持續疲弱，尤其是於2019年7月起香港發生社會事件，以及於2020年1月爆發疫情後，導致集團化妝品及時裝業務之銷售額均下跌，尤其是於本財政年度的下半年，銷售額有明顯跌幅。

截至3月31日止，集團設立有78間化妝品店舖，相比2019年3月31日為87間，分別有74間Colourmix專門店及4間MORIMOR專門店，當中有72間位於香港及6間位於澳門。期內集團旗下之Veeko及Wanko專門店於香港、澳門及中國時裝店舖數目合共78間，相比2019年3月31日為84間，分別有54間位於香港，5間位於澳門及19間位於中國。

展望未來，預計香港零售市場在2020/2021年度仍會面對充滿挑戰的外圍環境，目前集團手頭現金，連同可供動用之銀行融資設施，足以應付目前之業務需要。集團將繼續專注業務，採取多項應變措施，包括但不限於繼續與業主磋商減免租金，積極減低存貨水平，嚴緊控制成本支出等以應對前面之挑戰。

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