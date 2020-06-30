華君國際集團擬收購光伏相關產品設備

該公司同日公布，擬向華君電力(句容)有限公司(賣方B)收購資產B，代價B為約2.71億元。代價將由買家絕對酌情決定以現金及、或發行可換股債券之方式支付，可換股債券附帶權利可按每股換股股份38.00港元(可予調整)轉換為換股股份。

假設可換股債券的全部本金已發行且換股權按換股價悉數行使，則約1,028.9萬股換股股份可按換股限制分別向該等賣方和、或其各自之代名人配發和發行，換股股份佔公司現有已發行股本的約16.72%，以及佔經擴大後的已發行股本約14.32%。

資產A包括目標物業A及生產及製造光伏相關產品有關之各種設備，如劃線機、自動串焊機及電池串自動鋪設串聯機等。目標物業A位於中國江蘇省句容市郭莊鎮機場工業集中區，作工業用途，總佔地面積為約65,700平方米及總建築面積為約41,800平方米。目標物業A目前為一家可用於生產光伏相關產品的製造工廠。

資產B包括目標物業B及生產及製造光伏相關產品有關之各種設備，如全自動清洗機、全自動脫膠機、金剛線截斷機等。目標物業B位於中國江蘇省句容市郭莊鎮的部分土地，作工業用途，總佔地面積為約107,300平方米及總建築面積為約43,000平方米。

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