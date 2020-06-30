紐約期金突破1800美元　逾8年來首見

憂慮新冠肺炎爆發新一輪疫情，避險資產受捧，現貨金最多升0.66%至每安士1,784.4美元，紐約期金更自2011年以來首次突破1,800美元，高見1,800.9美元，升1.11%。

截至周一(29日)止，現貨金第2季以來累升12.4%，勢創2016年以來最大季度升幅，並且勢連升7季，創2011年以來最長升浪，今年以來則累升16.8%。

包括高盛在內的大行預期金價未來12個月將升至2,000美元新高，惟華僑銀行經濟師Howie Lee認為，可能要待債息出現更大型崩盤，才能推動金價升破1,800美元。

其他貴金屬第2季亦顯著做好，現貨銀和白金分別累漲近27.8%和12.7%。基本金屬則受惠於經濟復甦的樂觀預期，倫敦期銅周一收報每噸5,961.5美元，為5個月高位，第2季以來累漲近20%，勢是2010年以來最勁季度。

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