【財經評論】美經濟步入窮途　下半年攬炒全球

甫踏入下半年，全球經濟最大變數盡在美國！一則當地目前第二波新冠肺炎疫情嚴重，前景極不明朗；二則11月總統大選愈來愈近，現任總統特朗普必無所不用其極、務求損人利己以爭取選票。可見美國一舉一動，足以打擊疫後全球經濟復甦步伐，而估值高企的美股更有再次「熔斷」之虞，成為年內餘下時間，金融市場的超級黑天鵝。

所謂「人貴自知」，自大終必自侮。特朗普上任以來，一方面推出大規模減稅方案及大灑金錢搞基建，以粉飾經濟，另方面四出點火，開打貿易戰、高舉反全球化、大美國主義旗幟，以圖損人利己「獨贏」天下。詎料人算不如天算，今年爆發世紀瘟疫，令經濟形勢逆轉，不但市面大停擺，更錄得大量死亡個案，加上持續的高失業率和小企倒閉潮，正對當地經濟造成長期傷害。

隨着第二波疫情擴散，只怕下半年經濟產值和就業率難望重返疫前水平，惟綜觀目前美股上半年跌幅僅半成，代表科技股的納斯達克指數更累升一成，顯然未反映經濟風險。究其原因，就是聯儲局及特朗普政府為求救市，不但壓低利率，更推出無限量寬、向居民直接派錢，甚至購買企業債，致使大量游資充斥市場，在實體經濟欠佳下，只有紛紛湧入金融市場炒作，尤其五月近半數美國成年人失業，政府派錢正好給予本錢在家全職投機，股市泡沫警號呼之欲出，正應驗「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂」！

誠然，聯儲局已表明未來兩年半內不加息，難掩其對經濟前景的悲觀取態，誠如主席鮑威爾所言，前路非常不確定，很大程度取決於疫情進展，除非居民可安全地重新參與活動，否則不可能完全復甦。如今美國當局限制銀行回購股份及派息，變相斷了企業以回購來粉飾估值之路，經濟景氣疲弱對企業盈利的打擊將表露無遺。

以目前聯儲局資產負債表超過七萬億美元及零息水平來看，再實施大規模刺激措施的空間正在遞減，成效也愈來愈低，若第三季復甦動力未符預期，全年經濟顯著萎縮是大概率的事，已突破100%的美國國債與國內生產總值比率可能會繼續摸頂，意味債務危機愈益加深。一旦最終被迫施行負利率，就代表經濟步入「窮途」，美元信用度必備受挑戰。這樣看來，一場顛覆全球金融市場的超級風暴正在醞釀，由於無人有水晶球，不會知道「清算日」何時到臨，可一旦出現，只怕覆巢之下，難有完卵！

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