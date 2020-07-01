東方日報B2：環球股市挫8%　勢續Chok

各地央行和政府落重藥應對新冠肺炎疫情產生的經濟衝擊，環球股市在第二季絕地反彈，MSCI所有國家世界指數第二季回升18%，2009年次季以來最威，即使上半年仍跌約8%，但回升速度之快令一些投資名宿也始料不及。不過，臨近上季末，第二波疫情爆發，加上11月美國總統大選憂慮開始浮現，投資者對下半年市場復甦前景分歧。

美股道指周一反彈580點後，周二上半年最後一個交易日，低開120點，報25,475點，但納指升83點，至9,957點，標指亦漲12點，至3,065點。

回顧上半年，隨着疫情蔓延全球令經濟活動受阻，美股2月12日升見紀錄高位後，以史上最快速度墮入熊市，標指在33天內累跌34%，道指更於3月16日，單日狂瀉3,069點或13.24%。

不過，美股三大指數在3月23日觸底後，反彈速度同樣驚人。憧憬經濟重啟及當局不斷「泵水」支持經濟和企業，標指在重磅科技股領漲下，6月初曾收復今年失地，道指一度從低位反彈逾51%，而納指更首次升破萬點關口。殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒早前承認股市反彈勢頭令他感到慚愧，自言低估聯儲局的威力。

其他環球股市在次季亦出現不同程度的反彈，當中，日經指數第二季漲近18%，七年來最勁，而巴西及德國股市更分別進帳超過三成及兩成，惟以上半年計，全球絕大部分股市仍然報跌。

個別股份中，「宅經濟」股在「疫」市跑出，受惠在家工作趨勢，視像軟件開發商Zoom股價上半年爆升270%，市值超過700億美元，成為最大贏家之一。至於民眾在家煲劇和打機，帶動Netflix股價上月創出新高，半年升近四成，而日本任天堂股價早前自2008年以來首次突破5萬日圓。

此外，感染憂慮和當局封鎖措施亦加速消費者網購的滲透率，亞馬遜股價上半年累漲47%，據BrandZ最新公布調查顯示，亞馬遜品牌價值過去一年增長近三分之一至4,159億美元，蟬聯冠軍，力壓蘋果公司和微軟。

反觀，航空股及旅遊股成為疫情下的重災區，嘉年華郵輪及聯合航空股價上半年分別插約68%及61%；波音公司近日股價反彈，但今年仍瀉44%。

匯市方面，隨着各地經濟重啟，避險資金流出美元，拖累美匯指數自3月高位回落約5%，今年幾乎原地踏步，而澳元及紐元兌美元次季分別大幅反彈11.76%及7.59%，以上半年計，台幣表現突出，兌美元升1.56%。

展望下半年，DataTrek Research調查顯示，約20%受訪投資者預期標指從目前水平再升超過10%，與此同時，同樣比率的投資者料標指從現水平調整逾10%。

華爾街大行策略員對美股後市看法分歧，據外電統計顯示，截至上周五止，標指最高和最低年底目標價的年中時差距是2009年以來最大。

DataTrek的調查亦顯示，佔48%的受訪者料美國民主黨的拜登將入主白宮，比率高過估計特朗普贏得大選的43%。該機構創辦人科拉指，相信特朗普連任的投資者，預期標指錄得雙位數升幅的比率多其他一倍。

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