南岸全年虧損10億　連蝕七載

公司並指出，由於最近爆發的新冠肺炎疫情及經濟環境極具挑戰，集團決定跟隨澳門許多其他酒店營運商的做法，在可預見的未來關閉酒店。

該公司在澳門路環營運一項名為十三酒店的項目，酒店分部去年度錄得虧損達9.93億元；該分部總負債達52.66億元，包括已就撥付酒店發展資金所需而發行可換股債券的負債部分，以及撥付酒店發展資金所需的銀行及其他借款。

公司其他分部的業績於期內亦差強人意，其中物業投資分部更由盈轉虧，由2019年度的賺214.7萬元，轉為上年度虧損179.6萬元。物業發展管理分部於上年度亦虧損75.2萬元。承建管理分部的盈利則顯著倒退48.4%至9,775.5萬元。

業績報告同時披露，由於新冠肺炎疫情爆發等原因，審核等工作尚未完成。本次公布的未經審核業績乃受多項不確定性影響，並須待核數師之最終同意。其中，酒店業務於上年度之可收回金額及其財務影響仍可能會視乎估值師之估值報告，以及核數師就此進行之審閱及評估而有所變動。

另外，公司上年度淨虧損逾10億元，截至本年3月底止之流動負債淨額及淨負債分別約為44.01億元及15.96億元。該等數字顯示，公司持續經營之能力存在重大不確定因素。惟暫時未能確定核數師對上年度業績就此方面將予出具之審核意見。

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