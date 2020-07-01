太陽國際八年累蝕15億

報告期內公司總收益按年減少約9%至1.08億元，每股基本虧損2.81仙，不派末期息。根據業績報告，公司各分部收益都錄得倒退，其中，馬匹服務分部收益按年倒退逾兩成至3,675.1萬元，分部虧損2,165萬元；金融服務分部收益亦跌1.44%至7,163萬元，分部盈利362.8萬元。

公司解釋，虧損主要原因是商譽悉數減值2,866.6萬元。業績報告內又稱，公司多年來一直經營馬匹業務，惟業績差強人意。因此，已於2019年七月完成出售馬匹分部之其中一間附屬公司，而管理層將繼續檢討馬匹分部之表現。

該公司在業績報告之內解釋，去年虧損主要是由於多項因素，其中包括就衍生金融工具之公允值變動的虧損約5.21億元；於一間聯營公司權益之減值1.97億元；視作出售附屬公司之虧損大約1.52億元；就投資物業之公允值變動的虧損約1.12億元；應佔一間合營公司虧損約8,220萬元；以及視作部分出售一間聯營公司權益之虧損約6,040萬元。

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