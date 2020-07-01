美財長：目標7月前通過新一輪財政刺激方案

美國聯儲局主席鮑威爾與財長姆努欽周二(6月30日)在眾議院金融服務委員會就經濟刺激措施作證。姆紐欽表示，美國政府的目標是在「7月底」之前通過新一輪財政刺激方案。此前，國會共和黨議員已將有關新一輪刺激方案的磋商推遲了一個半月，希望經濟改善會降低對擴大赤字支出的需求。

另外，鮑威爾指，對於美國經濟活動反彈感到樂觀，相信已經比預期更早進入重要的新階段，但同時充滿新挑戰，尤其是控制住新冠肺炎疫情至關重要。

當被問及聯儲局如何給州和地方政府更多援助時，他回應指，針對中小企業的大眾貸款工具仍有進一步降低門檻的空間，但稱要發放非常小額的貸款是有難度的。

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