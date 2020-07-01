美股收市：道指次季升逾17%　創1987年來最勁

來到6月和上半年的最後一個交易日，美股走勢反覆向好。道指收報25,812點，升217點或0.85%；標指收報3,100點，升47點或1.54%；納指收報10,058點，升184點或1.87%。

總結第二季，道指累升17.8%，創自1987年首季以來最大單季升幅；標指累升近2成，創自1998年第四季以來最好季度表現；納指則累升約30.6%，創自1999年以來最佳季度表現。

The Sevens Report創辦人Tom Essaye表示，市場第二季做好主要受惠多項因素，包括：刺激政策推出；疫情持續有正面進展；各地經濟重啟；以及對於疲苗研究的憧憬。踏入第三季，由於刺激政策效應逐漸結束，市場表現可能會較為反覆。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾與財長姆努欽將在眾議院金融服務委員會就經濟刺激措施作證。鮑威爾在書面講話稿中指出，儘管最近的經濟報告中出現了一些頗為樂觀的發展，但「產出和就業仍然遠遠低於新冠肺炎疫情爆發前的水平。」

疫情發展同樣受關注，愈來愈多的州暫停或推遲經濟重啟計劃。周一(29日)，新澤西州推遲室內餐廳重新開業的計劃，亞利桑那州關閉酒吧和健身房，加州和佛羅里達州關閉海灘。

有趣的是，大行高盛稱，在全美範圍內強制戴口罩可部分替代新的封鎖措施，「我們發現佩戴口罩與更好的新冠疫情控制情況呈顯著相關，如果沒有強制口罩令，GDP將可能下降近5%。」

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