A股快報：兩市向好 融資餘額增121億人民幣

滬深三大股指高開，滬綜指高開6點或0.22%，報2,991點；深成指高開32點或0.27%，報12,024點；創業板指高開11點或0.48%，報2,449點。

中國人民銀行未展開逆回購操作，今日有1,800億元人民幣(下同)逆回購到期，當日實現淨回籠1,800億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0710，較上日上調85點子。

截至周二(6月30日)，上交所融資餘額報5,885.41億元，按日升53.91億元；深交所融資餘額報5,428.33億元，按日升67.74億元；兩市合計11,313.74億元，按日增加121.65億元。

內媒報道，今年上半年城投債發行規模約2.13萬億元，淨融資規模約1萬億元，均創歷史新高。發行規模較此前歷史高峰多約3,000億元。

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