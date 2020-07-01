新盤動向：KOKO HILLS首批價單不少於83伙

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺KOKO HILLS最快於24小時內公布首張價單，料提供不少於83伙，戶型包括一房至三房單位，由於周邊地區僅有一些樓齡較大的屋苑，故定價將參考港島區及何文田等地區的同類項目，首輪銷售最快下周展開。至於該盤的四房戶只有16伙，預計將以招標形式推出。項目示範單位將於周末開放予公眾參觀，屆時將同步收票。

他又透露，該盤已接獲逾4,000次查詢，發現有多達六成人士為換樓客，因此該盤有機會推出特別付款方法，或提供適量二按，協助購買金額逾千萬元的換樓人士。

問及港區國安法落實，他表示，維持社會安定很重要，有利民生、營商環境及經濟情況。他又認為，新冠肺炎疫情已經過去，對樓市影響告一段落，而且樓價指數已開始回升，料下半年發展商加快推售一手項目，料樓市走勢有別於上半年。

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