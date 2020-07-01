【旅業蕭條】墨西哥航空在美申請破產 冀債務重組
2020年07月01日 14:06
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，拉丁美洲大型航空公司之一的墨西哥國際航空公司(Aeromexico)周三(1日)宣布，因新冠肺炎疫情造成「前所未見的衝擊」，已在美國申請破產保護。
墨西哥航空表示，已根據美國破產法的第11章啟動自願性程序進行債務重組，該法律程序不會影響日常營運。破產法第11章允許企業進行債務重組，在美國法院監督下營運，保護其免受債權人討債而得以營運。
至於拉美另外兩大航空公司南美航空(LATAM)及哥倫比亞航空(Avianca)，早於5月已宣布破產。國際航空運輸協會(IATA)預料，拉美各大航空公司需要最多3年時間，才能將航班和乘客量回復至疫情前的水平。
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