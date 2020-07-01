【旅業蕭條】墨西哥航空在美申請破產　冀債務重組

外國傳媒報道，拉丁美洲大型航空公司之一的墨西哥國際航空公司(Aeromexico)周三(1日)宣布，因新冠肺炎疫情造成「前所未見的衝擊」，已在美國申請破產保護。

墨西哥航空表示，已根據美國破產法的第11章啟動自願性程序進行債務重組，該法律程序不會影響日常營運。破產法第11章允許企業進行債務重組，在美國法院監督下營運，保護其免受債權人討債而得以營運。

至於拉美另外兩大航空公司南美航空(LATAM)及哥倫比亞航空(Avianca)，早於5月已宣布破產。國際航空運輸協會(IATA)預料，拉美各大航空公司需要最多3年時間，才能將航班和乘客量回復至疫情前的水平。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626