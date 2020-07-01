港樓小心！新加坡及澳洲樓價跌　分析料最糟糕時刻未過

新冠肺炎疫情對區內樓市的影響進一步浮現！新加坡政府周三(1日)初步公布，當地樓價繼首季按季跌1%後，第2季再挫1.1%，創3年最大跌幅，分析認為最壞時刻仍未過去。

疫情導致新加坡陷入嚴重衰退，並使樓市冰封，4月房屋銷售跌至六年低位，大部分經濟環節要到6月19日才重啟。APAC Realty研究及顧問主管Nicolas Mak認為，雖然新加坡樓價不會崩圍，但整體樓價在今年餘下日子仍會逐步向下。

OrangeTee & Tie研究及顧問主管Christine Sun稱，基於宏觀環境的不明朗，新加坡未來數月樓價將依然疲弱，預期全年私人住宅樓價會跌3至5%。

另邊廂，據研究機構CoreLogic數字顯示，澳洲6月主要城市樓價大跌0.8%，為2019年2月以來最傷，當中墨爾本和珀斯樓價均挫1.1%，悉尼樓價亦跌0.8%。

有分析認為，隨着逾48.5萬業主的暫緩還款期，以及涉約350萬打工仔的政府薪金補貼計劃，在未來數個月結束，澳洲樓市或出現更嚴重的滑坡。

CoreLogic研究主管Tim Lawless表示，雖然有初步迹象顯示澳洲經濟活動改善，帶動樓市交投，但下行風險依然重大。他指出，經濟和貸款者最終要跟從市場力量，屆時拖欠按揭貸款，甚至被迫拋售房屋的情況將會增加。

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