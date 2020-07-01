Beyond Meat夥阿里巴巴　進軍中國超市零售

財經媒體彭博報道，Beyond Meat Inc.進入其從未涉足的領域，即中國大陸的超市貨架。這家人造肉製造商在一份聲明中指，公司將於本周末開始在上海50家盒馬門店的冷凍區出售其以植物為原料的漢堡。從9月開始，將擴展到北京和杭州的另外48個門店。盒馬是阿里巴巴集團旗下的連鎖店。

公司執行長Ethan Brown指，零售將是我們在中國取得成功的一個關鍵部分。在通過星巴克和百勝中國等餐飲連鎖企業進軍中國市場之後，建立超市合作夥伴關係將有助於Beyond Meat進入潛在利潤豐厚的巨大市場。

競爭對手Impossible Foods Inc.也已表達進入中國市場的雄心。中國在全球肉類消費的占比超過四分之一。隨着全球新冠肺炎疫情中斷牛肉和雞肉的供應鏈，消費者愈來愈傾向於肉類替代品。

在美國，植物性人造肉制品的銷售在防疫封鎖初期飆升264%。儘管餐飲業遭遇疫情相關問題的擔憂愈來愈多，但是Beyond Meat的股價今年至今已升75%以上。

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